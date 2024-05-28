İzmir'de pittbull dehşeti! Kediyi öldürtmüştü: O cani gözaltına alındı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 May 2024 11:07 - Güncelleme : 28 May 2024 11:09
İzmir'de Pitbull cinsi köpeğinin sahipsiz kediyi öldürmesine izin veren, tepkilerin ardından ise köpeğini acımasızca tekmeleyen cani gözaltına alındı.
Türkiye'de üretimi, satışı ve el değiştirmesi yasaklanan türler arasında yer alan Pitbull cinsi bir köpek, İzmir'de dehşet saçmıştı.
Muzaffer G, isimli cani pitbull cinsi köpeğini sokak kedisine saldırttı. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; çevredekilerin tepkisi üzerine Muzaffer G. köpeğini canice teklemedi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine harekete geçen ekipler, Muzaffer G. isimli caniyi yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı