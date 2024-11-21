İzmir'de polise silahlı saldırı! Saldırgandan pişkin savunma: 'Husumetlilerim sandım'

21 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:43

İzmir'de silahlı kavga ihbarı için olay yerine giden polis ekipleri gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. 3 polisin yaralandığı saldırıda polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin İzmir Saldırganla birlikte 13 kişi daha yakalanırken, M.S.Ç. emniyetteki ifadesinde sivil polis ekibini husumetlileri sandığı için ateş açtığını iddia etti.

İzmir​'in Seferihisar​ ilçesinde kavga ihbarına giden polis​ ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli şahıs yakalanırken genişletilen soruşturma sonucu 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisleri yaralayan M.S.Ç. isimli şahsın polisteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. M.S.C. savunmasında, sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için ateş açtığını iddia etti.

KAVGA İHBARINA GİTTİLER

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı​ gerçekleştirildi.

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

İzmir Valiliği şu ifadeleri kullandı: Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır.

3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3 polis memurunu yaralayan şahıs gözaltına alınırken 13 şüpheli daha yakalandı

İzmir'de polislere silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İhbara giden polisimize yapılan ateş sonucu maalesef 2'si ağır 3 polisimiz yaralandı." dedi.