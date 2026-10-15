İzmir’de şafak operasyonu: 164 kişi enselendi

İzmir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik merkez ve dış ilçelerde 158 personelin katılımıyla dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

74 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Eş zamanlı olarak 74 adreste yapılan ve 24 saat süren operasyon sonucunda hırsızlık, yağma, yaralama, cinsel istismar, silahla tehdit, göçmen kaçakçılığı yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, şantaj, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 164 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.