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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 23:46

İzmir’de şafak operasyonu: 164 kişi enselendi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 74 adrese düzenlediği 24 saatlik eş zamanlı şafak operasyonunda, hırsızlıktan yağmaya, uyuşturucudan cinsel istismara kadar çeşitli suçlardan aranan 164 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 23:46

İzmir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik merkez ve dış ilçelerde 158 personelin katılımıyla dün saat 06.00'da eş zamanlı düzenlendi. 

İzmir’de şafak operasyonu: 164 kişi enselendi

74 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Eş zamanlı olarak 74 adreste yapılan ve 24 saat süren operasyon sonucunda , yağma, yaralama, cinsel istismar, silahla tehdit, yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, şantaj, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 164 şüpheli şahıs yakalandı.

İzmir’de şafak operasyonu: 164 kişi enselendi

Operasyonda yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir’de şafak operasyonu: 164 kişi enselendi
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ETİKETLER
#operasyon
#hırsızlık
#göçmen kaçakçılığı
#Uyuşturucu Madde Ticareti
#İzmir Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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