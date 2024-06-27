İzmir'de Seçil Erzan vakası! Tam 300 milyon liralık vurgun

27 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:39

Türkiye'nin gündemini bir süredir meşgul eden Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. İzmir'de özel bir bankanın Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H. Ö., 3'ü kulüp yönetiminden toplam 5 kişiyi yüksek kar vaadiyle 300 milyon dolar dolandırdı.

Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

TAM 300 MİLYON LİRALIK VURGUN

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Soruşturma açıldığını öğrenen Şube Müdürü H.Ö. ise dün akşam saatlerinde çok fazla sayıda ilaç içtiği, gözetim altında tutulduğu Bayraklı Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan konunun ardından soruşturma derinleştirildi. Mağdur ve şikayetçi olan çok sayıda ismin ifadeleri alınmaya başlarken H.Ö. ve döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi