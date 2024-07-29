İzmir’de sendika binasında korkutan yangın: Alevlerin arasından zor kurtuldular

29 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:59

Belediyeye ait kreşte şoke eden görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa şiddet

Belediyeye ait kreşte şoke eden görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa şiddet

Konak ilçesinde bulunan Disk/Genel İş İzmir Şubeleri binasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede binaya yayıldı.

Bina duman altında kalırken, çalışanlar kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilendiği belirlenen sendika çalışanı Y.D. ambulansa alınarak en yakın hastaneye kaldırıldı. Y.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binadaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.