İzmir’de sendika binasında korkutan yangın: Alevlerin arasından zor kurtuldular
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:59
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Disk/Genel İş İzmir Şubeleri binasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında çalışanlar canlarını zor kurtardı.
Konak ilçesinde bulunan Disk/Genel İş İzmir Şubeleri binasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede binaya yayıldı.
Bina duman altında kalırken, çalışanlar kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilendiği belirlenen sendika çalışanı Y.D. ambulansa alınarak en yakın hastaneye kaldırıldı. Y.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binadaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı