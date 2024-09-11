İzmir ve Manisa'yı şiddetli yağış vurdu! Yol çöktü, araç sürüklendi

11 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:17

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış trafiği felç etti. Kentte yollarda su birikintisi oluşurken yolun çökmesi sonucu araç sürüklendi. İzmir'de aşırı yağış sonrası kentte yaşanan olumsuz durum görüntülendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de etkili yağış sebebiyle yollar göle döndü. İstasyonaltı Mahallesi’nde itfaiye aracı çukura girdi.

Meteoroloji tarih verip uyardı: 6 ile yağmur geliyor! İşte son hava durumu raporu

Meteoroloji tarih verip uyardı: 6 ile yağmur geliyor! İşte son hava durumu raporu

İstanbul'da yağışlar sonrasında 9 Eylül baraj doluluk oranı yüzde 44,07 oldu

İstanbul'da yağışlar sonrasında 9 Eylül baraj doluluk oranı yüzde 44,07 oldu

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

İzmir’in Menderes ilçesinde gök gürültülü yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu, trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı.

Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı. Gece, sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.

YOL ÇÖKTÜ, ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Aşırı yağış sebebiyle yol çöktü. Park halindeki bir otomobil denize sürüklendi. İtfaiye ekipleri aracın çıkartılması için çalışma başlattı.

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

MANİSA'DA SEL

Manisa ve ilçelerinde sabah saatlerinde şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. Şiddetini arttıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İTFAİYE ARACI ÇUKURA BATTI

İstasyonaltı Mahallesi’nde, TOKİ evlerinin karşısında meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası göle dönen yolda bir itfaiye aracının tekerleği çukura girdi. İtfaiye aracı bir süre olduğu yerde mahsur kaldı.