İzmir'de şüpheli kadın ölümü: Jandarma inceleme yaptı!

30 Aralık 2024 20:12 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 20:19

İzmir'de şüpheli kadın ölümü nedeniyle jandarma ekipleri kadının bulunduğu evde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay gizemini koruyor…

İzmir​'in Foça​ ilçesinde 36 yaşındaki kadın​ evinde ölü bulundu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta ikamet eden Pelin Türkoğlu (36), saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.

JANDARMADAN İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.