Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir'de şüpheli kadın ölümü: Jandarma inceleme yaptı!

İzmir'de şüpheli kadın ölümü: Jandarma inceleme yaptı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 20:12 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 20:19
İzmir&#039;de şüpheli kadın ölümü: Jandarma inceleme yaptı!

İzmir'de şüpheli kadın ölümü nedeniyle jandarma ekipleri kadının bulunduğu evde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay gizemini koruyor…

İzmir​'in Foça​ ilçesinde 36 yaşındaki kadın​ evinde ölü bulundu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta ikamet eden Pelin Türkoğlu (36), saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli kadın ölümü: Jandarma inceleme yaptı! - 1. Resim

JANDARMADAN İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

İzmir'de şüpheli kadın ölümü: Jandarma inceleme yaptı! - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
izmirFoçakadın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...