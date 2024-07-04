İzmir’de taksiciye kaldırım taşıyla saldırmıştı! Cezası belli oldu

04 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:16

İzmir'de 10 Ekim 2023'te akşam saatlerinden meydana gelen olayda; taksi ile durakta bekleyen Salim Keleş, aracına binen A.T.'nin saldırısına uğramıştı. Şüpheli, yanında bulunan kaldırım taşı ile Keleş'e saldırarak gasbetmek istedi. Olay sonrası kayıplara karışan saldırgan, polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskınla yakalandı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taksici Selim Keleş, taraf avukatları ve hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanık A.T. katıldı.

Sanık A.T., daha önceki heyete savunmasına tam yapamadığını belirterek, yeniden savunma yapmak istediğini dile getirdi.

SALDIRGANIN SAVUNMASI ŞAŞIRTTI: TAŞI ÜZERİNE OTURMAK İÇİN ALMIŞTIM

Talebi kabul edilen A.T. yapmış olduğu savunmasında, “Yaptığım hatanın farkındayım. Aşırı alkollü olduğum için vurdum. Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum. İçinde alkol var sanıp yanıma almışım. Vurduğum için çok pişmanım. Yağma gibi bir durumum yoktu. Eşim ve 3 yaşındaki oğlum ortada kaldı. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca A.T., taksicinin, babası ve amcasından 5 milyon lira para istediğini de öne sürdü.

"5 MİLYON VERİN HELALLEŞELİM' DEDİM"

Müşteki taksici Selim Keleş de sanığın amcasının kendisini telefonla aradığını ve buluşmak istediğini ifade ederek, "Bir kafede oturduk. 'Helalleşelim, adını koyalım' dedi. Ben de durumun ciddiyetini anlattım. Ben felç kalsam ne olacaktı dedim. O gün öylesine '5 milyon verin helalleşelim' dedim. Onlar da bana 70 bin lira teklif ettiler" iddiasında bulundu.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN' YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı ise olayda kullanılan 3 kilo 600 gram ağırlığındaki parke taşını delil olarak, "taşla öldürmeye tam teşebbüs" konusunda inceleme yapılması için mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti de olayda kullanılan parke taşını suç delili olarak emanete alınmasına karar verdi. Ayrıca, müşteki taksici ve avukatı da sanığın ‘öldürmeye tam teşebbüsten’ yargılanmasını, ek iddianame düzenlenmesini talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, sanığı "gece vakti silahla yağma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 13 yıl hapse çarptırdı. Olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezada indirim yapan mahkeme heyeti, cezayı önce 9 yıl 9 aya sonra da iyi hal indirimi yaparak 8 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.