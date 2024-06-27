İzmir'de uçakta motor arızası! Öğrenci pilotun tavırları takdir topladı

27 Haziran 2024 20:53 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 21:03

Selçuk'ta uçuş eğitimi alan öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu'nın havalandığı eğitim uçağının motoru arızalandı. Aydın Çıldır Havaalanına acil iniş yapan pilot soğukkanlı biçimde görevi tamamladı.

Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu. Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı şekilde piste indirdi. Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.