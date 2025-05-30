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İzmir'de ulaşım kilit! Grev ikinci gününde: Olan vatandaşa oldu

İstanbul'un ardından İzmir'de de toplu ulaşımda kriz yaşanıyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan anlaşmazlık ikinci gününde de devam ediyor. İşine ya da okula gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar yollarda kaldı. Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal yaptığı açıklamada, "Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve gitti.

Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

İzmir'de ulaşım kilit! Grev ikinci gününde: Olan vatandaşa oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle greve çıkan işçilerin bağlı bulunduğu sendika şube başkanları basın açıklaması yaptı.

İzmir'de ulaşım kilit! Grev ikinci gününde: Olan vatandaşa oldu

'SORUNU MASADA ÇÖZMEK İSTİYORUZ'

Sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirten Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "Greve çıkan 23 bin kişiyi, çarpanlarıyla ele aldığımızda 120 bin insanın geleceğini ilgilendiren bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ne kadar susacağız? Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz." dedi.

İzmir'de ulaşım kilit! Grev ikinci gününde: Olan vatandaşa oldu

'MEYDANLARDA OLACAĞIZ'

'Bıçak kemiğe dayandı' diyen Topal sözlerini şöyle sürdürdü: "Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız."

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ETİKETLER
#izmir
#ulaşım
#toplu taşıma
#grev
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Eshot
#Topluişsözleşmesi
#Genel-İş Sendikası
#Gündem
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