İzmir’de ulaşım krizi! ESHOT çalışanlarından grev kararı: Otobüsler kontak kapattı

07 Ocak 2025 15:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle grev kararı aldı. 20 bine yakın işçinin katıldığı grev sebebiyle İzmir'de belediye hizmetleri durdu. 500’e yakın otobüs sefere çıkmadığı kentte, ulaşım da durma noktasına geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili açıklama yaptı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Hatları ve Otobüs İşletmesi (ESHOT) çalışanları, sosyal haklarının ve maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle grev kararı aldı.

Çalışanlar, ilk olarak ESHOT’a ait 580 aracın bir buçuk saat boyunca hizmet vermemesiyle eyleme başlayacak. Çarşamba günü ise tüm araçlar tam gün boyunca kontak kapatarak hizmete ara verecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ MALİ SIKINTILAR

ESHOT çalışanlarının grev kararının arkasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali sıkıntıları yatıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belediyenin borçlarına yönelik olarak 1.5 milyar TL’lik kesinti yaptığı geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti. Bu kesinti, 31 Aralık 2024 tarihinde ‘Maliye Payı’ olarak belediye hesabına yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL’nin önemli bir kısmını etkiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vergi borçları nedeniyle yapılan bu kesinti sonrası, belediyenin çalışanlarına maaşlarının yalnızca üçte birini ödeyebileceği ifade edilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından belediye başkanı Cemil Tugay'ın imzasıyla bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir.

Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır.

Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.”