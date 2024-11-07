İzmir ve Muğla'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

07 Kasım 2024 10:59 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:59

İzmir ve Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt talimatıyla eylemlere katıldığı belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mehmetçik sınır ötesinde PKK'ya darbe üstüne darbe indirirken, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar da devam ediyor. Son olarak İzmir ve Muğla'da terör örgütüne yönelik operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, İzmir merkez ve Muğla Bodrum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, İzmir'de örgütün talimatıyla gerçekleşen eylem/etkinliklere katılan, haklarında açık/gizli tanık beyanları bulunan 9 şüpheli yakalandı.

DEM PARTİLİ EŞ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında DBP Ege Bölge Sözcüsü, DEM Parti Menemen Eş Başkanı, Avesta Dil Kültür Derneği Başkanı, İHD (İnsan Hakları Derneği) üyelerinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.