İzmir'de yanan bölgenin havadan görüntüleri yürek sızlattı

18 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:52

İzmir'in Yamanlar mevkiinde 4 gün önce başlayan yangınlar, ormanları küle çevirdi. 4 günün sonunda kontrol altına alınan yangınlar yerleşim yerine kadar sıçradı. Felaketin yaşandığı İzmir'de yangınlar kontrol altına alınırken, hasar alan bölgeler dron ile görüntülendi.

Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Öte yandan, yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.

2 AYRI BÖLGE GÜNLERDİR YANIYOR

Ayrıca İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mevkii ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Küçükbahçe mevkiinde dün yangın başlamıştı. Ekiplerin iki yangına da havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.