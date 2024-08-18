İzmir'de yanan bölgenin havadan görüntüleri yürek sızlattı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:52
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm orman küle döndü. Güçlükle kontrol altına alınan yangınların ardından kaydedilen görüntüler ise yürek yaktı. İşte yangın bölgesinde havadan çekilen görüntüler...
İzmir'in Yamanlar mevkiinde 4 gün önce başlayan yangınlar, ormanları küle çevirdi. 4 günün sonunda kontrol altına alınan yangınlar yerleşim yerine kadar sıçradı. Felaketin yaşandığı İzmir'de yangınlar kontrol altına alınırken, hasar alan bölgeler dron ile görüntülendi.
Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.
YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
Öte yandan, yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.
2 AYRI BÖLGE GÜNLERDİR YANIYOR
Ayrıca İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mevkii ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Küçükbahçe mevkiinde dün yangın başlamıştı. Ekiplerin iki yangına da havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı