İzmir'de yangında 5 evladını kaybeden anne serbest!

13 Kasım 2024 05:27 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 05:53

İzmir'de soba faciasında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenaze töreni sonrası, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla gözaltına alınan anne Melisa Akcan, adliyeye sevk edildi. Akcan, yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciasıyla ilgili kahreden detaylar! Hepsi üst üste ölmüş!

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciasıyla ilgili kahreden detaylar! Hepsi üst üste ölmüş!

Türkiye, İzmir​'de meydana gelen soba kazası trajedisine ağlıyor. Selçuk​ ilçesinde yürekleri yakan bir yangın faciasında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetti.

ANNE, YANGIN SIRASINDA HURDACIDAYMIŞ

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi.

Ayrıca annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ANNE SERBEST BIRAKILDI

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.