İzmir'de yerleşim yerlerine yakın alanda büyük yangın: Site tahliye edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 02:10 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 02:36
İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle sitenin tahliye edildiği öğrenildi.
İzmir'de gece saatlerinde Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlar panik yaşadı.
Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı