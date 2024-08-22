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İzmir'de yolcu treni traktöre çarptı! Facia ucuz atlatıldı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 00:17 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 00:19
İzmir&#039;de yolcu treni traktöre çarptı! Facia ucuz atlatıldı 

İzmir'de yolcu treni seyir halindeyken bir anda önüne çıkan traktöre çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferler kısa süreliğine aksadı. 

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir kaza, hemzemin geçitte bir yolcu treninin traktöre çarpmasıyla sonuçlandı. İzmir-Ödemiş hattında seyreden tren, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri yakınlarında, Ö.Ö.'nün kullandığı traktörle çarpıştı.

İzmir'de yolcu treni traktöre çarptı! Facia ucuz atlatıldı  - 1. Resim

SEFERLER AKSADI

Traktör sürücüsü, kazandan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası tren seferlerinin geçici olarak durduruldu.

İzmir'de yolcu treni traktöre çarptı! Facia ucuz atlatıldı  - 2. Resim

Trende oluşan hasar nedeniyle bazı yolcular bölgeyi kendi imkânlarıyla terk etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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