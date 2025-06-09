İzmir’de yürek yakan haber! Zincirleme kazada 5 ölü, 2 yaralı var

Menderes-Seferihisar yolunda yaşanan feci kazada, aralarında 3 kız kardeşin ve bir karı-kocanın da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler için bile manzara tarif edilemeyecek kadar ağırdı.

İzmir’in Menderes ilçesinde bayramın son gününde meydana gelen zincirleme trafik kazası, geride acı dolu bir tablo bıraktı. Üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, ardında bir yıkım ve gözyaşı bıraktı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Gelmen bilgilere göre Kaza, Menderes-Seferihisar kara yolu üzerindeki Keler mevkisinde meydana geldi. 45 yaşındaki Özkan Nazlı’nın kullandığı 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve henüz 22 yaşında olduğu öğrenilen Sultan Baran’ın kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, bu kez başka bir otomobile, 21 yaşındaki S.U. idaresindeki 45 ARV 589 plakalı araca çarptı.

3 KIZ KARDEŞ VE KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları güçlükle çıkardı. Kazada Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı olay yerinde can verirken, diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan Baran ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) da yaşamlarını yitirdi.

Yaralı olarak kurtulan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Savcılık olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazadan mucize eseri yara almadan kurtulan ve üçüncü aracı kullanan S.U.’nun ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

