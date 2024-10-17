İzmir'de yüreklerin ağza geldiği an! Aracı polisin üzerine sürdü, kaputta sürükledi

17 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:19

İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kendisine engel olmak isteyen polisi 300 metre otomobilin üzerinde götürdü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda yürekler ağza geldi. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alınırken polis memuru elinden yaralandı.

Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümüyle ilgili korkunç detaylar! Katili nasıl öldürdüğünü anlattı: Cinsel ilişki teklifini reddedince...

Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümüyle ilgili korkunç detaylar! Katili nasıl öldürdüğünü anlattı: Cinsel ilişki teklifini reddedince...

İzmir​ meydana gelen olay​ yürekleri ağza getirdi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Durmayıp gaz basan sürücü​ kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru​ aracın önüne geçerek otomobili durdurmak istedi.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kaçmak isteyen sürücü aracını polis memurunun üzerine sürerken polis memuru da aracın motor kaputunun üstüne atladı. Otomobil​ sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Sokaktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan film gibi olayda, otomobil, takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı. Elinden yaralandığı öğrenilen polis, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, kaçmak isteyen sürücü gözaltına alındı.