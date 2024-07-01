İzmir'de yürüyen merdiven kazası: Çok sayıda yaralı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:29
İzmir'de metronun Üçyol istasyonunun çıkışında yaşanan olayda; yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etti. Olayda dengesini kaybederek düşen 9 kişi yaralandı.
İzmir'de Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu’ndan yaşanan olaydan; yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
9 KİŞİ YARALANDI
Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere sevk etti.
Kaynak: tgrthaber.com