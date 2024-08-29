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İzmir'deki baba katliamıyla ilgili yeni gelişme: Cani baba da hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:38
İzmir&#039;deki baba katliamıyla ilgili yeni gelişme: Cani baba da hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen vahşette eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 45 yaşındaki Vesim Şimşek çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü. Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla intihar etti.

İzmir'deki baba katliamıyla ilgili yeni gelişme: Cani baba da hayatını kaybetti - 1. Resim

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.  3 çocuk dün Manisa'da toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Naciye Şimşek, "Annem hangi birinize yanayım. Nira'yı ortalarına gömsünler o kardeşlerini de korur!"  feryatları yürekleri dağladı. Olaydan yaralı kurtulan diğer çocuğun ise tedavisi sürüyor.

CANİ BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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