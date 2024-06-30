İzmir'deki doğalgaz patlamasının görüntüsü ortaya çıktı! İşte dehşet anları

30 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:15

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir.

Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."