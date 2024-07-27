İzmir’deki elektrik faciası olayında flaş gelişme: 11 kişi serbest bırakıldı

27 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:32

İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciası olayında yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir’de 12 Temmuz 2024 tarihindeki sağanak yağış sırasında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dün yeni bir gelişme daha yaşanmış, 11 isme yeni gözaltı kararları vermişti. Şahıslar, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınmıştı.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında, daha önce 14 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 şüpheli yakalanmıştı.