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İzmir'deki elektrik faciasında karar! Türkiye bu olayı günlerce konuştu

İzmir'de sağanak sırasında bastıkları su birikintisinde elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davanın 7'nci duruşmasında ara karar çıktı. 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de görülecek.

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İzmir'deki elektrik faciasında karar! Türkiye bu olayı günlerce konuştu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 19:04

10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

öncesi avukatların müvekkilleriyle konuşması üzerine bazı sanık avukatlarıyla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Mahkeme Başkanı, GDZ Elektrik taşeron firma yetkilisi C.D, E.B. ve M.G. hakkında "taksirle öldürme" suçundan açılan davanın dosyasının mevcut dava dosyasıyla birleştirildiğini belirtti.

Böylece 42 olan sanık sayısı 45'e çıktı.

İzmir'deki elektrik faciasında karar! Türkiye bu olayı günlerce konuştu

Ek bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini aktaran Mahkeme Başkanı, İzmir Valiliğince, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Öte yandan, yargılanma sürecinde tanık olarak ifade veren ve olayda da yaralandığı öğrenilen Ersin Eren Çavga'nın dosyaya mağdur olarak müdahil olduğu belirtildi.

Celsede söz verilen Özge Ceren'in tıp fakültesinde okuyan kardeşleri Selin Abi ve Deniz Begüm Abi de sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Baba Ahmet Abi ise hiçbir denetleme yapılmadığını ve kimsenin işini düzgün yapmadığını savundu.

"BENİM YAŞADIĞIM BASKIYI KİMSE YAŞAMAMIŞTIR"


Daha önce tanık olarak dinlenilen ve olaydan yaralandığı için mağdur sıfatıyla ifadesi alınan esnaf Ersin Eren Çavga, olayın yaşandığı bölgenin hep sorunlu olduğunu ve 2019'da da bölgenin haberini yaptırdığını öne sürdü.

Yetkilileri uyardığını savunan Çavga, "Uyku ilacıyla uyumaya çalışıyorum. Benim yaşadığım baskıyı kimse yaşamamıştır. Orada 2 insan öldü, ben yaralandım. Can çekişen 2 insana yardım etmeye çalıştığım için özür dilerim. Birçok insanın ölümünü engelleyemediğim için özür dilerim. Kayıtları izledikten 1 hafta sonra uyuyamadım. İş yerime mafyatik insanlar geldi. Eşimin memleketine kaçtım. Avukatın yönlendirmesiyle davaya müdahil oldum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada söz alan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talep etti.

Mahkeme Başkanı, aranın ardından tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İzmir'deki elektrik faciasında karar! Türkiye bu olayı günlerce konuştu

"SONUNA KADAR DAVAMIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan baba Ahmet Abi, kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inandığını belirterek, adalete güvendiğini aktardı.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek, ek bilirkişi raporunun dosyaya yeni girdiğini ve inceleme fırsatı bulamadıklarını vurgulayarak, "Raporu detaylıca inceledikten sonra beyanlarımızı sunacağız. Memurlar yönünden Valilik tarafından soruşturma izni verildi. Özge'nin tıp fakültesinde okuyan 2 kardeşi de bugün davaya dahil oldular. Sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız." diye konuştu.

ETİKETLER
#Duruşma
#İzmir
#Gdz Elektrik
#Taksirle Öldürme
#İzsu Skandali
#İş Güvenliği
#Gündem
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