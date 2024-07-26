İzmir'deki elektrik kaçağı faciası: Gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

26 Temmuz 2024 11:29 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:08

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonların nerede olduğu ortaya çıktı

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonların nerede olduğu ortaya çıktı

İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçağı faciasına ilişkin soruşturma kapsamında, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

YAKINLARI ALKIŞLARLA UĞURLADI

Şüpheliler, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sevk sırasında şüphelileri alkışladı.

Öte yandan Ordu'da yakalanan 1 şüphelinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 şüpheli yakalanmıştı.