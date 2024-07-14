İzmir'deki kaçak elektrik skandalında yeni gelişme! GDZ Elektrik'ten belediyeye cevap

14 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:42

İzmir'in Konak ilçesinde, yağmur sonrası meydana gelen su birikintisinden geçerken kaçak elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli iki kişinin hayatını kaybetmesi olayının yankıları sürüyor. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu yüklediği GDZ Elektrik, bölgede yapılan incelemelerin tamamlandığını duyurarak, sosyal medya ve basında yer alan ifade ve iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ARIZA KAYITLARI DİĞER KURUMLARA YAPILMIŞTIR"

Firmadan yapılan açıklamada "İncelemelerin tamamlanmasını müteakip, sosyal medya ve basında yer alan ifade ve iddialara ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur" ifadeline yer verilirken şu bilgiler paylaşıldı:

"Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikâyet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır."

"ŞEBEKE ÜZERİNE 3 YENİ IZGARA YAPILMIŞ"

"Bahsi geçen iddialardan bir diğeri olan, şebekenin derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına ilişkin haberlere yönelik tespitlerimizi de paylaşmak isteriz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "5 Ocak’ta ilgili alt yapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır.

"KABLOLARIN YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ" İDDİASI

Açıklamada ayrıca çalışmalar sırasında yer altında bulunan firmaya ait elektrik kablolarının konumunun müdahalelerle değiştirildiğinin görüldüğü belirtildi. Gerçekleştirilen bu çalışmaların GDZ Elektrik'e hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığı ifade edildi.

YEREL GAZETEDEKİ HABER HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu arada açıklamada Ege Telgraf gazetesinin 2019 yılında yaptığı bir habere istinaden eksik bilgilere dayalı paylaşımlar yapıldığı da vurgulandı. 19 Ocak 2019 tarihinde Ege Telgraf gazetesinde çıkan haber üzerine, firmanın ekiplerini ivedilikle bölgeye yönlendirerek sorunu giderdiği belirtildi.

Bunun üzerine aynı gazetenin 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber yaptığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunu şeffaf bilgilendirme sorumluluğumuzla, tüm kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtir; İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’in vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha paylaşmak isteriz. Kendilerine Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."