İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

İzmir Balçova'da bulunan polis karakoluna 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan korkunç saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, katil de yaralı şekilde yakalandı. Katilin DEAŞ bağlantısı olduğu iddia edilirken gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'den küçük olan 16 çocuk ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 11 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

EV DEĞİL CEPHANELİK

Sabah'ın haberine göre, Bigül'ün evinden 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

Ayrıca Bigül'ün saldırı esnasında polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı öğrenildi.

SIK SIK GÖRÜŞTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.