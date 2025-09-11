Menü Kapat
TGRT Haber
İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin hazırladığı ortaya çıktı. Polisin katilin evinde yaptığı aramada, 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

İzmir Balçova'da bulunan polis karakoluna 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından düzenlendi. Yaşanan korkunç saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, katil de yaralı şekilde yakalandı. Katilin bağlantısı olduğu iddia edilirken gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'den küçük olan 16 çocuk ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 11 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

EV DEĞİL CEPHANELİK

Sabah'ın haberine göre, Bigül'ün evinden 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

Ayrıca Bigül'ün saldırı esnasında polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı öğrenildi.

SIK SIK GÖRÜŞTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eren Bigül'ün el konulan cep telefonu ve bilgisayarında, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede Nooriborojerdi ile sık sık görüştüğü, şüphelinin yerinin de bilgisayarının IP adresinden tespit edildiği öğrenildi.

İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

Eren Bigül'ün kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi Bigül'ün silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

İzmir'deki karakol saldırısında yeni detaylar! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

