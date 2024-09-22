İzmir'deki korkunç cinayet kamerada! Arkadan yanaşıp defalarca bıçakladı

22 Eylül 2024 09:35 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:36

İzmir'de meydana gelen korkunç cinayet kameralara saniye saniye yansıdı. Aralarında alacak verecek meselesi olan baba - oğul ve borç aldığı Ercümen Yıldırım adlı kişinin karşılaşması cinayetle bitti. Defalarca bıçaklanan Yıldırım hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen korkunç cinayette 38 yaşındaki E.G. bir süre önce 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım'dan borç aldı. Verdiği borcu isteyen Ercüment Yıldırım, bir kafede oturduğu esnada E.G.'nin babası Y.G. alacaklının arkasından yanaştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Y.G. kısa bir süre sonra yanında getirdiği bıçakla oğlunun alacaklısını defalarca bıçakladı. Olay sonrası çıkan kavgada ise E.G. de alacaklısı Yıldırım'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ve darp sonucu ağır yaralanan adam olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli baba ve oğul ise olay yerinde polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi baba ve oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.