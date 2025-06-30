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 | Özge Sönmez

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün başlayan orman yangını birçok evi küle çevirdi. Günün aydınlanmasıyla beraber ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan müdahale yeniden başladı. Yangında zarar gören Doğankent Sitesi'nde kaydedilen görüntüler ise kahretti. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte yürek yakan görüntüler...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:31

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

Ekiplerin canla başla mücadele verdiği söndürme işlemlerine gece saatlerinde ara verilmişti.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

Sabahın ilk ışıklarında söndürme işlemi kaldığı yerden devam ederken, bölgeden gelen görüntüler yürek yaktı.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

BİRÇOK EV KÜLE DÖNDÜ

Gece boyunca, orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK‘ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgeden gelen görüntüler herkesi kahretti.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler

Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler
İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bölgeden kahreden görüntüler
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ETİKETLER
#izmir
#Menderes
#seferihisar
#Ormans Yangını
#Doğanbey
#Doğanbey Mevkisi
#Gündem
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