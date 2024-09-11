Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 18:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:28

İzmir'de gece saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış kentteki hayatı felç etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yollar göle dönerken Seferihisar'da istinat duvarı çöktü, araçlar içinde kaldı. Ekipler alanı güvenlik çemberine aldı. Korkunç görüntüler ise herkesi hayrete düşürdü. 

İzmir'de etkili olan sağanak yağış Menderes ilçesinde sele neden oldu. Yollar su altında kalırken bazı evleri ise yağmur suyu bastı. Aşırı yağış sebebiyle bazı yollarda çöküntü meydana geldi. İtfaiye ekipleri de çöken yoldan nasibini aldı. Aracın çıkartılması için çalışma başlatıldı. 

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı - 1. Resim

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, GÖRÜNTÜLER KORKUTTU!

Seferihisar ilçesinde gece saat 02.00 civarında başlayan ve giderek şiddetlenen sağanak yağmur, ilçedeki yaşamı olumsuz yönde etkiledi. 

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı - 2. Resim

Yoğun yağışlar sonucu, Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95. Sokak'ta bulunan bir inşaatın istinat duvarı su baskınına yenik düşerek yıkıldı. İstinat duvarının çöktüğü binada yaşayanlar, güvenlik sebebiyle ilgili ekipler tarafından tahliye edildi.

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı - 3. Resim

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı - 4. Resim

YOLLAR ÇÖKTÜ!

Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesinde de su birikintileri sürücülere zorlu anlar yaşattı. Menderes ilçesinde Maydonoz Koyu’nda, şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı - 5. Resim

Torbalı'ya bağlı Pancar Köyü'nde, İZBAN metrosu için yapılan alt geçit suların altında kaldı.

İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı - 6. Resim

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
izmiryağışselMenderesitfaiye
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...