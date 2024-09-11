İzmir'den sağanak sonrası korkunç görüntüler! Yer yarıldı, araçlar içinde kaldı

11 Eylül 2024 18:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:28

İzmir'de gece saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış kentteki hayatı felç etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yollar göle dönerken Seferihisar'da istinat duvarı çöktü, araçlar içinde kaldı. Ekipler alanı güvenlik çemberine aldı. Korkunç görüntüler ise herkesi hayrete düşürdü.

Meteoroloji 7 ilde sarı alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde sel tehlikesi! İşte 11 Eylül 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji 7 ilde sarı alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde sel tehlikesi! İşte 11 Eylül 2024 hava durumu raporu

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

İzmir'de etkili olan sağanak yağış Menderes ilçesinde sele neden oldu. Yollar su altında kalırken bazı evleri ise yağmur suyu bastı. Aşırı yağış sebebiyle bazı yollarda çöküntü meydana geldi. İtfaiye ekipleri de çöken yoldan nasibini aldı. Aracın çıkartılması için çalışma başlatıldı.

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, GÖRÜNTÜLER KORKUTTU!

Seferihisar ilçesinde gece saat 02.00 civarında başlayan ve giderek şiddetlenen sağanak yağmur, ilçedeki yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun yağışlar sonucu, Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95. Sokak'ta bulunan bir inşaatın istinat duvarı su baskınına yenik düşerek yıkıldı. İstinat duvarının çöktüğü binada yaşayanlar, güvenlik sebebiyle ilgili ekipler tarafından tahliye edildi.

YOLLAR ÇÖKTÜ!

Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesinde de su birikintileri sürücülere zorlu anlar yaşattı. Menderes ilçesinde Maydonoz Koyu’nda, şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

Torbalı'ya bağlı Pancar Köyü'nde, İZBAN metrosu için yapılan alt geçit suların altında kaldı.