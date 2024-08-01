İzmir'den sonra şimdi de Malatya! Sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

01 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:59

Emekliler üçü bir arada ödeme alacak! Ağustos'ta maaş farkı, promosyon, ek ikramiye yatacak

Emekliler üçü bir arada ödeme alacak! Ağustos'ta maaş farkı, promosyon, ek ikramiye yatacak

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay sağanak sonrasında su birikintisinde elektrik akımına kapılarak can verdi.

Olay henüz sıcaklığını korurken benzer bir olay da Malatya'da yaşandı. Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Nihat Güney olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı tespit edilen şahsın cenazesi olay yeri ile adli tıp kurumundaki incelemenin ardında ailesine teslim edilerek, Gündüzbey Mahallesi'nde defnedildi.

"İHMAL VAR MI?"

Kardeşinin ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini belirten Hikmet Güney, olayda ihmal olabileceğini kaydederek konunun araştırılmasını istedi.

Olay yerinde kardeşi ile birlikte birden fazla kişinin bulunduğunu ileri süren Hikmet Güney, kardeşinin, aydınlatma direğinde meydana gelen kaçak sonucu da hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, kardeşinin ölümüne dair ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.