İzmir’i ve Denizli'yi sağanak vurdu: Vapur seferleri durdu!

12 Temmuz 2024 20:42 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 20:43

Deprem bölgesinde kira fiyatları uçtu: Kent genelinde acil 6 bin konut ihtiyacı var!

Deprem bölgesinde kira fiyatları uçtu: Kent genelinde acil 6 bin konut ihtiyacı var!

İzmir kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

SU BASTI

Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bayraklı Sevgi Yolu'nda ve bazı bölgelerde iş yerlerini su bastı.

VAPUR SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, fırtına ağaçları devirdi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün akşam saatleri için Uşak il geneli ile Denizli’nin kuzey ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapmıştı.