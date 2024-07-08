İzmirli Seçil Erzan olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 300 milyon liralık vurgun yapmıştı
İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, sonra da ilaç içerek psikiyatri servisine yatırılan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö.'nün, ifadesi ortaya çıktı. Hatice Ö'nün borçlarını kapatmak için bu hesapları kullandığını ve bir süre sonra da işin içinden çıkamadığını söylediği bildirildi.
Özel fon adı altında aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim’in de olduğu ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan olayının yankıları sürerken bir benzer olay da İzmir'de yaşandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturmasında özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.
Düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen ancak aşırı ilaç kullanımı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirlenen Hatice Ö'nün tedavisi, polis nezaretinde psikiyatri servisinde devam ettiği bildirildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili polisin doktor izniyle ifadesine başvurduğu Hatice Ö'nün yaptığı işlemlerin yasal bankacılık usulleri kapsamında olduğunu, şikayette bulunanların tüm işlemleri bildiğini ve yüksek kar beklentisiyle bunlara izin verdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.
Faiz ve kurdaki dalgalanmalar sonucu yatırımlarda sorunlar yaşadığını ileri süren Hatice Ö'nün borçlarını kapatmak için bu hesapları kullandığını, ödeme isteyen müşterilerine farklı hesaplardan aktarma yaptığını, bir süre sonra işin içinden çıkamadığını söylediği de kaydedildi.
DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI
Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliyeye sevk edildi.
Çelik'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çelik'i tutukladı.