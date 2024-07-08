İzmirli Seçil Erzan olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 300 milyon liralık vurgun yapmıştı

08 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:39

Nevşehir’de film gibi olay! Ayşe Neşeli, 32 yıl sonra kendi mezarını buldu ve dua etti

Nevşehir’de film gibi olay! Ayşe Neşeli, 32 yıl sonra kendi mezarını buldu ve dua etti

Özel fon adı altında aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim’in de olduğu ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan olayının yankıları sürerken bir benzer olay da İzmir'de yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturmasında özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

Düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen ancak aşırı ilaç kullanımı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirlenen Hatice Ö'nün tedavisi, polis nezaretinde psikiyatri servisinde devam ettiği bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili polisin doktor izniyle ifadesine başvurduğu Hatice Ö'nün yaptığı işlemlerin yasal bankacılık usulleri kapsamında olduğunu, şikayette bulunanların tüm işlemleri bildiğini ve yüksek kar beklentisiyle bunlara izin verdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.

Faiz ve kurdaki dalgalanmalar sonucu yatırımlarda sorunlar yaşadığını ileri süren Hatice Ö'nün borçlarını kapatmak için bu hesapları kullandığını, ödeme isteyen müşterilerine farklı hesaplardan aktarma yaptığını, bir süre sonra işin içinden çıkamadığını söylediği de kaydedildi.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliyeye sevk edildi.

Çelik'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çelik'i tutukladı.