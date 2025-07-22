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İzmirlilerin domuzlarla imtihanı! Bozuk ve çamurlu yolları mesken tuttular

İzmir Balçova’da bozuk ve çamurlu yollar domuzlara yaradı. Sürü şeklinde mahalle aralarına inen hayvanlar, çamurlarda yatmaya başladı. Vatandaşlar İZSU’nun haber verilmesine karşın bir aydır gelmediğini söyledi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:48

İlginç görüntüler 'den geldi. 'nin gözde tatil beldelerinden olan kentteki ve sorunlarına şimdilerde de bozuk yol ve sorunu eklendi.

İzmirlilerin domuzlarla imtihanı! Bozuk ve çamurlu yolları mesken tuttular

Domuzlar şehrin her bölgesinde görülürken, gelen bir video ise İzmir'de altyapı sorunlarını özetler nitelikteydi.

İzmirlilerin domuzlarla imtihanı! Bozuk ve çamurlu yolları mesken tuttular

BOZUK YOLLAR DOMUZLARIN MESKENİ OLDU

İzmir'de bozuk yollar, şehre inen domuzlar tarafından işgal edilmeye başlandı.

İzmirlilerin domuzlarla imtihanı! Bozuk ve çamurlu yolları mesken tuttular

Balçova Teleferik Mahallesi'nde bir vatandaş, bozuk olan yolları ve domuzları kayda aldı.

İzmirlilerin domuzlarla imtihanı! Bozuk ve çamurlu yolları mesken tuttular

Vatandaş o anları kayda alıp, İZSU'nun haber verilmesine rağmen gelmediğini söyledi ve şöyle dedi:

"İZSU BİR AYDIR GELİP YAPACAK"

"Balçova Teleferik Mahallesi. Bozuk, patlak suyumuzu değerlendiriyor domuzcuklar. Her yerdeler. İZSU, bir aydır gelip yapacak burayı."

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#Gündem
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