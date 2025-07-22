İzmirlilerin domuzlarla imtihanı! Bozuk ve çamurlu yolları mesken tuttular

İlginç görüntüler İzmir'den geldi. Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden olan kentteki çöp ve su kesintisi sorunlarına şimdilerde de bozuk yol ve sorunu eklendi.

Domuzlar şehrin her bölgesinde görülürken, gelen bir video ise İzmir'de altyapı sorunlarını özetler nitelikteydi.

BOZUK YOLLAR DOMUZLARIN MESKENİ OLDU

İzmir'de bozuk yollar, şehre inen domuzlar tarafından işgal edilmeye başlandı.

Balçova Teleferik Mahallesi'nde bir vatandaş, bozuk olan yolları ve domuzları kayda aldı.

Vatandaş o anları kayda alıp, İZSU'nun haber verilmesine rağmen gelmediğini söyledi ve şöyle dedi:

"İZSU BİR AYDIR GELİP YAPACAK"

"Balçova Teleferik Mahallesi. Bozuk, patlak suyumuzu değerlendiriyor domuzcuklar. Her yerdeler. İZSU, bir aydır gelip yapacak burayı."