İzmit'te feci tramvay kazası: Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı!

24 Ağustos 2024 20:44 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 20:53

Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tramvay, yoldan geçen yayaya çarptı. Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen yayanın kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.