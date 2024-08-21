İznik Gölü'nde vatandaş esrarengiz bir cisim buldu! Ekipler harekete geçti

21 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:46

Dünyaca ünlü İznik Gölü'nde tekne gezintisine çıkan Hasan Hıştır, keşfedilen bazilikanın hemen yanından geçerken ilginç bir cisim gözüne çarptı.

Hemen telefona sarılan vatandaş, bunun tarihi bir sanduka olabileceğini iddia etti. Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.

EKİPLER İNCELEME YAPACAK

İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.