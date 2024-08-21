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İznik Gölü'nde vatandaş esrarengiz bir cisim buldu! Ekipler harekete geçti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:46
İznik Gölü&#039;nde vatandaş esrarengiz bir cisim buldu! Ekipler harekete geçti

İznik Gölü'nde teknesiyle gezen vatandaş, göl dibinde ilginç bir cisim buldu. Dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim bulan vatandaş, ekipleri harekete geçirdi.

Dünyaca ünlü İznik Gölü'nde tekne gezintisine çıkan Hasan Hıştır, keşfedilen bazilikanın hemen yanından geçerken ilginç bir cisim gözüne çarptı. 

Hemen telefona sarılan vatandaş, bunun tarihi bir sanduka olabileceğini iddia etti. Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.İznik Gölü'nde esrarengiz cismi vatandaş buldu! Ekipler harekete geçti - 1. Resim

EKİPLER İNCELEME YAPACAK 

İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.

İznik Gölü'nde esrarengiz cismi vatandaş buldu! Ekipler harekete geçti - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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