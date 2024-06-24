İznik Gölü'nde jet ski faciası! Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar

24 Haziran 2024 00:54 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 01:39

İznik Gölü'ne gezmeye gelen 25 yaşındaki Kübra Ö., erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi. Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kız, dengesini kaybederek suya düştü.

Biranda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı, durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Genç kızın düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, yerini tespit edince hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi ise kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Kübra Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.