İznik Gölü'nde jet ski faciası! Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 00:54 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 01:39
Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. Genç kızı bularak sudan çıkaran jandarma ekipleri, kızı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.
İznik Gölü'ne gezmeye gelen 25 yaşındaki Kübra Ö., erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi. Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kız, dengesini kaybederek suya düştü.
Biranda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı, durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
Genç kızın düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, yerini tespit edince hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi ise kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Kübra Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı