Jahrein canlı yayında PKK'lı yakalattı! Yeşil pasaportlu sempatizan gündem oldu

18 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:04

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç'un canlı yayına aldığı kişiyle yaptığı konuşma gündem oldu. Canlı yayına giren kişi, Jahrein'e "Nerelisin" diye sorunca ünlü yayıncı "Kürdistan" yanıtını verdi. İstediği cevabı alan PKK sempatizanı "Al sana Kürdistan" diyerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağını gösterdi.

YEŞİL PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Ünlü yayıncıyı tanımayan şahıs, oyuna geldiğinin farkında olmadan her şeyi bir bir anlattı. Türkiye Cumhuriyeti yeşil pasaportuyla yurt dışına çıktığını ve Almanya'da boks maçına çıkacağını söyleyen PKK sempatizanı sosyal medyada gündem oldu.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Jahrein'in "Ben de sevmiyorum Türkiye Cumhuriyeti'ni ama yeşil pasaport iş yapıyor" diyerek ağzını aradığı PKK'lı boksör, "Başka çaremiz yok" şeklinde karşılık verdi.

"KÜRDİSTAN KURULANA KADAR BÖYLE DEVAM"

Jahrein'in "Yapacak bir şey yok. Kürdistan kurulana kadar böyle devam" sözlerine ise terör örgütü sempatizanı, "Her zaman Kürdistan kurulacak. Elbet bir gün" dedi.