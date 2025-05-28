Jahrein'in YouTube kanalına Türkiye'de erişime engeli

Daha önce bir yayında müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 1 aylık hapis sürecinin ardından serbest bırakılan "Jahrein" ismiyle bilinen YouTube yayıncısı Ahmet Sonuç'un YouTube kanalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jahrein" isimli YouTube kanalına Türkiye'den erişim engellendi. Erişim sonrası kanalda paylaşılan videolar da Türkiye'den izlenemez hale geldi. "Jahrein"in 657 binden fazla abonesi olan ve 200 milyondan fazla görüntülenme yakalamış kanalın erişime engellenme nedeni hakkında herhangi bir resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

PAYLAŞIMLA DUYURDU

Erişim engeli kararını Instagram hesabından duyuran Ahmet Sonuç, YouTube tarafından kendisine gönderilen bilgilendirme mailini paylaştı ve "YouTube'un başından beri açık olan Jahrein kanalım Türkiye'ye kapatıldı." ifadelerini kullandı.