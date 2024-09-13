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Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 08:33 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:01
Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı yapıldığı şüphesi üzerine bazı evlere operasyon düzenledi. Bir daireye giren ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü. İklimlendirme sistemi kurulan dairede uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İmalathaneye çevrilen dairede 100 gram kubar esrar, 50 kök ekili halde Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sitemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası - 1. Resim

EV DEĞİL UYUŞTURUCU SERASI

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çukurova ilçesinde, apartman daireleri içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti

Jandarma bile şaşkına döndü! Ev değil uyuşturucu serası - 2. Resim

Jandarma ekipleri bu tespit üzerine iki ayrı adrese yaptığı baskında 100 gram kubar esrar, 50 kök ekili halde Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sitemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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