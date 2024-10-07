Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu: Binlerce erbaş alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu

07 Ekim 2024 00:50 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 00:52

Jandarma Genel Komutanlığına binlerce sözleşmeli uzman erbaş alımının yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruların ne zaman yapılacağı ilan edildi.

Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık dahil 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak..

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda başvuruların 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacağı açıklandı..

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.