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Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları belli oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ekim 2024 04:04 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 04:06
Jandarma Genel Komutanlığı&#039;na 310 uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak. İşte başvuru tarihi ve şartları...

Resmi Gazete'de Jandarma​ ve Sahil Güvenlik​ Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

BAŞVURU​ ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS​'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları belli oldu - 1. Resim

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar aşağıda belirtilen internet sitelerinde yayımlanacak.

https://vatandas.jandarma.gov.tr/

https://www.jsga.edu.tr/

https://kamuilan.sbb.gov.tr/

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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