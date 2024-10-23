Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları belli oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Ekim 2024 04:04 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 04:06

Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak. İşte başvuru tarihi ve şartları...