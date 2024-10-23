Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak! Başvuru şartları belli oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ekim 2024 04:04 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 04:06
Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak. İşte başvuru tarihi ve şartları...
Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar aşağıda belirtilen internet sitelerinde yayımlanacak.
https://vatandas.jandarma.gov.tr/
Kaynak: Anadolu Ajansı