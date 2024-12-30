Jandarma ve Sahil Güvenlik subay alımı yapacak: Başvurular bugün başladı

30 Aralık 2024 17:47 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:51

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, subay alımı için başvuru sürecini başlattı. Personel alımı için adres belli oldu. İşte detaylar...

Jandarma​ ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine toplam 190 subay alınacağını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Subay Alımı:

13 muvazzaf subay, 137 sözleşmeli subay, olmak üzere toplamda 150 subay istihdam edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı:

40 sözleşmeli subay kadrosu için alım yapılacak.

Başvuru Detayları:

Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden,

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi aracılığıyla e-Devlet kapısından gerçekleştirilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular, bugün itibarıyla başlamış olup 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. Detaylı bilgi için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.