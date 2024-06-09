Jandarmadan dev operasyon! Tarihi eser kaçakçılarına darbe

09 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:36

Zonguldak'ta Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda; adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde A.K. ve E.K. isimli iki kişinin iş yeri, ikametgâh ve araçlarında arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİNİLDİ

Arama sonucunda ekipler; bin 271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet gümüş renkli heykel, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen kolye ucu, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen insan başlı aslan biblosu, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş parçaları, 1 adet altın olduğu değerlendirilen taşlı yüzük, 12 adet 9X19 mm çapında tabanca fişeği, Yılan kamera ve aparatları olduğu değerlendirilen cihaz, Görüntü aktarma ekranı, 5 adet define arama dedektörü ve aparatları, 3 adet el dedektörü ve aparatları, 2 adet hassas terazi, 2 adet harici hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

YAKALANANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, A.K. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. E.K. isimli şüpheli ise adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.