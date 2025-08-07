Jandarmadan kenevir operasyonu! Tarlanın içinde tespit edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Gördes ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, E.K. (43) ve M.G. (62) isimli şahısların kenevir ekimi yaptığı belirlendi.

HASSAS TERAZİYE KADAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Timleri, Jandarma Komandolar ve Gördes Asayiş ekiplerince icra edilen arazi taramaları ve ev aramalarında; 2 bin 416 kök kenevir bitkisi, 5 bin 995 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı ve olaya ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.