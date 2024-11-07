Japon deprem uzmanı Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı: Risk yok denecek kadar az

07 Kasım 2024 13:27 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:38

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin tehlike haritasını çizdi. Beklenen Marmara depremi için uyarıda bulunup İstanbul'un kıpkırmızı olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye'nin en risksiz şehrini açıkladı.

Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı! '7 ve üzeri deprem olabilir!' İşte en riskli ilçeler

Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı! '7 ve üzeri deprem olabilir!' İşte en riskli ilçeler

Geçen yıl Kahramanmaraş'taki 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de beklenen büyük Marmara depremi öncesi dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Deprem ülkesi olan Türkiye'de 400'den fazla aktif fay hattı bulunurken, oluşturulan haritalarla en güvenilir ve en riskli bölgeler belirleniyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de deprem açısından en risksiz şehri açıkladı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli'nde düzenlenen 'Deprem Gerçeği' isimli bir konferansa katıldı. Moriwaki beklenen büyük İstanbul depremi ve tehlike altındaki bölgelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL HARİTASI KIPKIRMIZI

Deprem haritasına göre Marmara Bölgesi'nin kırmızı olduğunu belirten Moriwaki, İstanbul'un 1. derece tehlikeli bölge olduğunu dile getirdi.

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN ŞEHİR HANGİSİ?

Türkiye'nin en risksiz şehrinin ise Kırklareli olduğunu söyleyen deprem uzmanı, "Kırklareli 4. tehlikeli bölgede bulunuyor. Kırklareli bölgesinde sadece küçük bir alan 3. tehlikeli bölgede. Ama bu kentte deprem riski yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini anlatan Moriwaki şöyle devam etti: