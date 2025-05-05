Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı: "O bölgede henüz enerji duruyor!"

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile enerjinin biraz boşaldığını söyleyen deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 12:06

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç gerçek bir kez daha yüzümüze vuruldu. O da; İstanbul başta olmak üzere birçok kentin halen depreme hazır olmadığı... İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen İstanbul Mimarlık Zirvesi'ne katılan yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin depreme nasıl hazırlanması gerektiğini söyledi. Son olarak İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme değinen Moriwaki, Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda enerjinin durduğunu söyledi.

"YÜZDE 50'DEN FAZLASI İZİNSİZ YAPILAR"

Özellikle mimar olarak Türkiye için ne yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlattığını belirten Yoshinori Moriwaki, "Deprem Dede olarak bilinen rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın 'Depremler insanı öldürmez, binalar öldürür' sözünü hatırlatmak isterim. Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar. Bunu düzeltmek lazım. Özellikle zemini yumuşak olan bölgeleri ilk önce düzeltmek lazım. Bunları düzeltmek için kentsel dönüşüm projelerine daha fazla yönelmek lazım. Kentsel dönüşüm ile şehrin planlaması lazım" diye konuştu.

Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı: "O bölgede henüz enerji duruyor!"

"DEPREM EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN VERİLMELİ"

Deprem eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiği söyleyen Yoshinori Moriwaki, "Japonya'da ilkokuldan itibaren deprem eğitimi başlıyor. Özellikle çizgi roman olarak deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir" ifadelerini kullandı.

"FAYDA KIRILMA OLMADI"

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1999 ve 1912'de depremler yaşandığını hatırlatan Moriwaki, "Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 kilometrelik kısmı 3'e bölmek gerekebilir. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile bu anlattığım bölgenin ortası biraz kırıldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı" dedi.

Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı: "O bölgede henüz enerji duruyor!"

"O BÖLGEDE ENERJİ HENÜZ DURUYOR"

Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda enerjinin henüz durduğunu söyleyen Moriwaki, "Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir. 23 Nisan'da 6.2'lik depreminin ardından biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var. Türkiye deprem ülkesi" diye konuştu.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI? EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

Depremden sonra tsunami riskiyle de ilgili konuşan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla denizleri küçük ancak yine de su varsa ve sallanırsa dalga olur. Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında olabilir. Olası bir büyük depremde en kötü senaryo 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabilir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo: Eğer bu olursa kimse hayatta kalmaz! Büyüklük verip, çürük ilçeleri sıraladı
Uzman isimden İstanbul için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Hazırlıklı olun'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.