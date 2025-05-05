Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı:

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile enerjinin biraz boşaldığını söyleyen deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç gerçek bir kez daha yüzümüze vuruldu. O da; İstanbul başta olmak üzere birçok kentin halen depreme hazır olmadığı... İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen İstanbul Mimarlık Zirvesi'ne katılan yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin depreme nasıl hazırlanması gerektiğini söyledi. Son olarak İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme değinen Moriwaki, Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda enerjinin durduğunu söyledi.

"YÜZDE 50'DEN FAZLASI İZİNSİZ YAPILAR"

Özellikle mimar olarak Türkiye için ne yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlattığını belirten Yoshinori Moriwaki, "Deprem Dede olarak bilinen rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın 'Depremler insanı öldürmez, binalar öldürür' sözünü hatırlatmak isterim. Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar. Bunu düzeltmek lazım. Özellikle zemini yumuşak olan bölgeleri ilk önce düzeltmek lazım. Bunları düzeltmek için kentsel dönüşüm projelerine daha fazla yönelmek lazım. Kentsel dönüşüm ile şehrin planlaması lazım" diye konuştu.

"DEPREM EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN VERİLMELİ"

Deprem eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiği söyleyen Yoshinori Moriwaki, "Japonya'da ilkokuldan itibaren deprem eğitimi başlıyor. Özellikle çizgi roman olarak deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir" ifadelerini kullandı.

"FAYDA KIRILMA OLMADI"

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1999 ve 1912'de depremler yaşandığını hatırlatan Moriwaki, "Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 kilometrelik kısmı 3'e bölmek gerekebilir. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile bu anlattığım bölgenin ortası biraz kırıldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı" dedi.

"O BÖLGEDE ENERJİ HENÜZ DURUYOR"

Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda enerjinin henüz durduğunu söyleyen Moriwaki, "Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir. 23 Nisan'da 6.2'lik depreminin ardından biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var. Türkiye deprem ülkesi" diye konuştu.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI? EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

Depremden sonra tsunami riskiyle de ilgili konuşan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla denizleri küçük ancak yine de su varsa ve sallanırsa dalga olur. Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında olabilir. Olası bir büyük depremde en kötü senaryo 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabilir" diye konuştu.