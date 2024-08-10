Japon donanmasına ait gemiler, İstanbul Boğazı'na demirledi!

10 Ağustos 2024 13:09 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:05

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün sabah İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirleyen Japon donanmasının "Kashima" ve "Shimakaze" adlı eğitim gemileri ziyarete açıldı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait "Kashima" ve "Shimakaze"yi ziyaret edenler, gemileri yakından inceledi.

Ziyaretçiler, askeri gemilerin özellikleri hakkında bilgi alarak, gemilerde bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Sarayburnu Limanı'ndaki bu gemiler, 11 Ağustos saat 15.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

KİMLİK VE PASAPORT ZORUNLULUĞU

Gemileri ziyaret etmek isteyenlerin kimlik belgesi veya pasaport ibraz etmeleri gerekiyor. Gemiler, 12 Ağustos'a kadar limanda kalacak ve ardından 11 Kasım'a kadar sürecek seferlerine devam edecek.