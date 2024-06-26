Japon uzman Moriwaki Bingöl depremini önceden söylemişti! 3 şehirde, 7 şiddetinde depreme hazır olun

26 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:27

Önceki gün Manisa'da yaşanan 4.8 şiddetindeki deprem sonrası bugün Bingöl Karlıova, 4 şiddetinde sarsıldı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu'daki fay hattının rahatlamadığını aksine Kahramanmaraş depremi sonrası çok enerji yüklendiğinin altını çizmişti.

Moriwaki, Ege fay hattından çok, Marmara ve Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a röportaj veren Moriwaki, Bingöl depremi hakkında önceden uyarmıştı.

JAPON UZMAN MORİWAKİ BİNGÖL DEPREMİNİ ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ!

Bingöl Karlıova da, 26 Haziran tarihinde saat 07:42 sularında 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre yaşanan deprem sonrası gözler Japon deprem uzmanının önceki gün verdiği röportaja çevrildi.

Marmara ve Doğu Anadolu fay hatlarının aktifliğinin devam ettiğini belirten Moriwaki, "Ege bölgesinde en fazla 5 şiddetinde depremler meydana gelir. Çok nadirde olsa 6'yı bulur. Ancak bu durum çok beklenmiyor. Dikkat edilmesi gereken fay hattı Tunceli, Bingöl ve Elazığ olmalı. Bu şehirlerde 7 üzeri deprem beklentisi yüzde 85'i aşıyor" dedi.

Moriwaki, daha önceden de Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının enerji seviyesinin yüksek olduğunun altını çizmişti. Yıkımların büyük olacağını belirten Moriwaki, önceki günkü röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Anadolu fay hattındaki deprem riskleri ve şiddetleri yüksek görünüyor. Türkiye'de son yıllarda en sık deprem olan bölge Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu oldu. Buradaki fay hatları uzun süre sessizdi. Birden enerji patlamasının yaşanması içerideki diğer miktarı artırıp sessiz olan fay hatlarını da hareketlendirdi. Yakın zamanda büyük bir deprem yaşanacaksa bu ya Tunceli de ya Bursa'da olacak."