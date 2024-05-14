Japon uzman tek tek saydı: 7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller

Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen Yenilikçi Yapı Zirvesi’nde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Çanakkale ve İstanbul'un tehlikeli bölgeler olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. Moriwaki, 7 ve üzerinde deprem olabilecek illeri tek tek saydı.

"7 ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR"

Moriwaki'nin uyarılarına göre, "Gemlik'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Konya, Malatya gibi bölgelerde de aralıklarla depremler oldu. Bu depremler, büyük bir sarsıntının öncüleri olabilir. Güney ve kuzey fay hatları birbirini tetikliyor. Özellikle Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova gibi yerlerde 7 üzerinde bir deprem riski bulunuyor. Bandırma bölgesinde küçük ama sık depremler yaşanıyor. Bunlar büyük bir depremin işaretçisi olabilir."

İŞTE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK İLLER

Eskişehir

Denizli

Muğla

Erzincan

Kayseri

Tokat

Kahramanmaraş

Hatay

Kocaeli

Osmaniye

Bingöl

Konya

Erzurum

Aydın

Balıkesir

Burdur

Manisa