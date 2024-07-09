Jeff Bezos 3,5 milyon TL hesap ödedi, Datça Belediyesi'nin çağrısı gündem oldu

09 Temmuz 2024 14:08 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:12

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatıyla Bodrum'a demirledi. Nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek koylarında tatiline devam eden Bezos, önceki akşam D Maris'te bulunan, Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi.

3,5 MİLYON TL HESAP ÖDEDİ

Bezos'un gece sonunda 100 bin euroya (yaklaşık 3,5 milyon TL) hesap ödediği öğrenildi. Jeff Bezos'un ödediği hesabı duyan Datça Belediye ünlü milyardere bir çağrıda bulundu.

DATÇA BELEDİYESİ'NDEN JEFF BEZOS'A ÇAĞRI

Datça Belediyesi de bir haber sitesinin "Jeff Bezos, Datça'daki restoranda 3,5 milyon lira hesap ödedi" başlığı ile paylaşımını alıntıladı.

"SİZİ HALK LOKANTASI'NDA MİSAFİR ETMEK İSTERİZ"

Datça Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda; "Sevgili Bezos, Marmaris'te yediğiniz yemeğin tutarını, sanki Datça'da yemişsiniz gibi yazmışlar. Sizi Belediyemize ait Halk Lokantası'nda misafir etmek ve gerçek Türk Mutfağı'nı tattırmak isteriz. Datça Bademli Damat Tatlımızın tadına doyamayacağınıza eminiz" ifadeleri kullandı.